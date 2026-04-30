Wegen Nunspeet weer open ondanks grote natuurbrand 't Harde

NUNSPEET (ANP) - In de gemeente Nunspeet zijn de wegen die woensdag werden afgesloten als gevolg van de uitzonderlijk grote natuurbrand, weer vrijgegeven. De brand brak uit op militair oefenterrein 't Harde, ongeveer 10 kilometer verderop, en is donderdagochtend nog niet geblust. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat er donderdag in Nunspeet geen rook, maar wel een brandlucht hangt. "We zullen de brandgeur nog wel een paar dagen ruiken in Nunspeet."

In Nunspeet is sinds woensdagmiddag een NL Alert van kracht. De woordvoerder van de gemeente zegt dat de rook mogelijk terugkeert als de wind oplaait. Hij verwacht dat een evacuatie van campinggasten of inwoners in Nunspeet niet hoeft plaats te vinden. Staatsbosbeheer sloot het natuurkampeerterrein Nieuw Soerel in Nunspeet woensdag vanwege de brand.

De rookpluim van de natuurbrand reikte woensdag zo ver als Engeland. In een groot deel van Nederland was de brand te ruiken.