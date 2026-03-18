Weinig partijen met alleen vrouwelijke kandidaten op stembiljet

Samenleving
door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 6:07
DEN HAAG (ANP) - Slechts enkele partijen hebben op de stembiljetten voor de gemeenteraadsverkiezingen uitsluitend vrouwelijke kandidaten. Dat blijkt uit een analyse van ANP op basis van gegevens van Stem op een Vrouw. Zonder partijen met minder dan vijf kandidaten mee te tellen, zijn er vier partijen die volledig uit vrouwen bestaan. Daartegenover staan 95 partijen met alleen mannelijke kandidaten.
De volledige vrouwenlijsten zijn te vinden bij de partijen ELLECT (Amsterdam), Partij voor de Rechtsstaat (Amsterdam), WIJ! Oisterwijk (Oisterwijk) en JOU, Lijst Verkoelen (Rotterdam).
De gemeente Rotterdam heeft met JOU, Lijst Verkoelen dit jaar voor het eerst een politieke partij met een volledig vrouwelijke kandidatenlijst, stelt lijsttrekker Ellen Verkoelen. Het huidige gemeenteraadslid is met veertig andere dames verkiesbaar. Zij noemt de lijst van vrouwen met verschillende politieke achtergronden een signaal dat het anders moet, als statement tegen de vanzelfsprekendheid waarmee politieke macht nog te vaak wordt ingevuld. "Nog steeds wordt alles in hoge mate bekeken vanuit een mannelijk perspectief, of het nu gaat om veiligheid, de inrichting van de openbare ruimte of zorg en welzijn. Dat perspectief is onvolledig en doet geen recht aan de werkelijkheid van de stad."
Voor Ons
In totaal hebben veertien partijen een kieslijst die voor 80 procent of meer uit vrouwen bestaat, 0,5 procent van de partijen met vijf of meer kandidaten. Bij 509 partijen (19 procent) met vijf of meer kandidaten, bestaat de kieslijst voor 80 procent of meer uit mannen.
Bij Voor Ons uit Nijkerk zijn acht van de tien kandidaten vrouw en daar zijn ze trots op. "Tegelijkertijd staat Voor Ons nadrukkelijk voor de hele samenleving: vrouw en man, jong en oud, uit alle dorpen en wijken. Diversiteit gaat voor ons niet alleen over cijfers, maar over het vertegenwoordigen van iedereen."
Eenpersoonspartijen
Dit jaar staat er voor de SGP een recordaantal vrouwen op de kieslijsten: 46. Dit is bijna drie keer zoveel als de 18 vrouwen die bij de vorige verkiezingen meededen. In totaal zijn er 39 gemeenten waar vrouwelijke kandidaten van de SGP verkiesbaar zijn. Dat is opmerkelijk, omdat de streng-christelijke SGP van mening is dat vrouwen niet in de politiek thuishoren. Er stonden dan ook geen vrouwen op de landelijke kieslijst tijdens de Kamerverkiezingen in november.
Er doen drie eenpersoonspartijen mee waarbij de lijsttrekker een vrouw is. Dit zijn de Piratenpartij in Den Helder, de Partij voor de Rechtsstaat in Den Haag en de Partij voor Enschede.
