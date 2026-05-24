Verstappen tevreden met eerste podiumplaats in 2026

door anp
maandag, 25 mei 2026 om 00:37
MONTREAL (ANP) - Max Verstappen was tevreden met zijn eerste podiumplaats dit seizoen in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen eindigde in de Grote Prijs van Canada als derde achter winnaar Kimi Antonelli in de Mercedes en Ferrari-coureur Lewis Hamilton. "Om hier op het podium te staan is heel positief. Ik ben daar erg blij mee", zei hij in het interview na afloop.
Verstappen keek terug op een enerverende race waarin hij veel strijd leverde met vooral de Brit Hamilton. "Ik heb een paar coole gevechten gehad. Het is ook altijd leuker om vooraan mee te strijden. Het gevecht met Lewis is leuk en we zijn tot aan de streep blijven strijden."
De viervoudig wereldkampioen hoopt dat het team zich in de komende race nog verder kan verbeteren. "In een weekend waarin het niet gemakkelijk ging voor ons moeten we heel blij zijn met dit resultaat", zei Verstappen. "Het doel is om hard te werken en nog meer te verbeteren. We zullen zien wat er mogelijk is in de komende races."
shutterstock_1488864731

shutterstock_2713906061

relationship-map-Europe-Muslim

shutterstock_2663656857

anp 459966887

177322306_m

