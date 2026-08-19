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Wielertocht gaat niet door om natuurbrand België

Samenleving
door anp
woensdag, 19 augustus 2026 om 10:22
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DIEKIRCH (ANP) - De wielertocht Diekirch-Valkenswaard, die zaterdag zou plaatsvinden, gaat niet door vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. Dat meldt de organisatie. De route van de tocht, van het Luxemburgse Diekirch naar het Brabantse Valkenswaard, gaat dwars door het natuurgebied. De organisatie zegt de gezondheid en veiligheid van deelnemers en vrijwilligers voorop te stellen.
Het bestuur van de organisatie kwam dinsdagavond bijeen voor een spoedoverleg over de tocht van zo'n 255 kilometer. "Met pijn in het hart hebben we unaniem besloten om de toertocht Diekirch-Valkenswaard editie 2026 af te gelasten", aldus het bestuur. "Natuurlijk hadden wij gehoopt dat het allemaal wel zou meevallen, maar onze routemensen zijn daar in de buurt geweest en hun bevindingen waren negatief."
De korte tocht, van zo'n 150 kilometer, gaat wel door. Deze komt niet langs het natuurgebied.
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