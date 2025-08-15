Strafcornerspecialist Janssen vervult cruciale rol op EK hockey

VENLO (ANP) - Hockeyer Jip Janssen (27) wil met Oranje alle titels veroveren. Daarbij speelt de 27-jarige strafcornerspecialist zelf een cruciale rol. Als Janssen zaterdag de EK-finale tegen gastland Duitsland wint, ontbreekt alleen nog het WK van 2026 om een unieke trilogie te bereiken. Nederland zou dan regerend olympisch kampioen, Europees kampioen en wereldkampioen zijn. "Dat is de ultieme droom", zei Janssen tijdens het EK hockey. "Het zou ons een van de meest succesvolle generaties ooit maken. Maar dat is nog ver weg. Laten we eerst maar eens het EK winnen."

Janssen weet hoe het voelt om Europees kampioen te worden. De hockeyer van SV Kampong wist in 2021 en in 2023 het EK met Oranje te winnen. Vier jaar geleden speelde Janssen een heel belangrijke rol in Amstelveen door in de finale tegen Duitsland met een 2-1 achterstand alsnog in de 'dying seconds' te scoren. Nederland won daarna de shoot-outs. Twee jaar geleden wist Janssen op het EK in Duitsland geen enkele corner te maken. "Dat is precies zoals het werkt als strafcornerspecialist", aldus Janssen. "Het is een heel eervolle rol om te vervullen. Je staat vaak op de positie om het team te kunnen helpen. Dat is een voorrecht. Maar als het niet loopt, dan zijn ook alle ogen op jou gericht."

Het lukte de vleugelverdediger in de groepsfase van dit EK niet om uit een strafcorner te scoren. In drie wedstrijden legde hij vijf keer tevergeefs aan. In de halve finale tegen Frankrijk groeide Janssen uit tot de held en de schlemiel. Het was al na twee minuten met een geslaagde strafcorner raak. Janssen faalde echter toen hij in het derde kwart een strafbal mocht nemen. In de slotfase besliste hij het duel alsnog met zijn tweede geslaagde strafcorner. Doelpunt nummer 79 in zijn 133e interland.

Janssen vervult als strafcornerspecialist een van de belangrijkste rollen in de formatie van bondscoach Jeroen Delmee. Hij is bij Oranje in de voetsporen getreden van illustere voorgangers als Ties Kruize, Floris Jan Bovelander, Bram Lomans en Mink van der Weerden. "Ik ben er ooit op aandringen van een coach mee begonnen", legde Janssen uit. "De eerste keer struikelde ik over mijn eigen benen. Zo'n sleepbeweging is best ingewikkeld. Voor mij was Van der Weerden een voorbeeld. In de loop van de tijd heb ik mijn eigen stijl ontwikkeld. Nog steeds probeer ik die te verbeteren. Je moet innovatief zijn om succesvol te blijven. Dat geldt niet alleen voor mij persoonlijk, maar ook voor ons hele team."