Willem-Alexander sluit 'onvergetelijke Koningsdag' in Dokkum af

door Redactie
maandag, 27 april 2026 om 14:07
bijgewerkt om maandag, 27 april 2026 om 14:22
anp270426096 1
Koning Willem-Alexander heeft de viering van Koningsdag in de Friese stad Dokkum afgesloten. Aan het einde van het programma sprak hij van een "onvergetelijke dag" en bedankte hij alle betrokkenen.
"Jullie hebben de meest onvergetelijke Koningsdag gegeven die mogelijk was", zei de koning tegen "de burgemeester, de commissaris en iedereen in Dokkum, Noardeast-Fryslân en Friesland".
"Veertig jaar geleden wist ik niet hoe snel ik weer weg moest uit Dokkum", blikte de koning terug. Willem-Alexander deed in 1986 mee aan de Elfstedentocht, die langs Dokkum loopt. "Maar deze keer zou ik niets liever willen dan nog eens terugkomen om hier weer te schaatsen. Het is zo mooi in deze prachtige stad."
De koning sloot zijn toespraak af met de woorden "Fryslân boppe", wat betekent "Friesland bovenaan".
ahead-upcoming-hunting-season-failed-1075874190

162972937 m

xxxl

ANP-556111976

1777250756319

artikel_11391_afbeelding

