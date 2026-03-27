Kunstschaatsster Sakamoto neemt afscheid met vierde wereldtitel

PRAAG (ANP) - De Japanse kunstschaatsster Kaori Sakamoto (25) heeft haar carrière in stijl afgesloten. In Praag werd ze voor de vierde keer wereldkampioen. Haar landgenote Mone Chiba werd tweede, het brons was voor Nina Pinzarrone uit België.

Sakamoto ging na de korte kür al aan de leiding en breidde haar voorsprong in de vrije kür uit. De Amerikaanse olympisch kampioene Alysa Liu was afwezig. Sakamoto neemt afscheid met vier wereldtitels en een keer zilver op een WK. Op de Olympische Spelen haalde de Japanse drie keer zilver en een keer brons.