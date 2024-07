Witte Huis: president Biden wordt niet behandeld voor Parkinson

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse president Joe Biden wordt niet behandeld voor de ziekte van Parkinson, verzekert het Witte Huis. Media hadden gemeld dat een specialist in deze ziekte het Witte Huis acht keer had bezocht.

De bezorgdheid dat de president zou lijden aan een geheim gehouden aandoening is toegenomen sinds zijn zwakke optreden in het debat met de Republikein Donald Trump op 27 juni.

Volgens de New York Times blijkt uit bezoekerslogboeken van het Witte Huis dat arts Kevin Cannard, een neuroloog die gespecialiseerd is in bewegingsstoornissen en onlangs een artikel heeft gepubliceerd over Parkinson, het Witte Huis acht keer heeft bezocht. Dat was van afgelopen zomer tot dit voorjaar.

Tijdens een verhitte briefing weigerde de woordvoerster van het Witte Huis het bezoek van Cannard te bevestigen. Ze zei "uit veiligheidsredenen" de privacy van alle betrokkenen te willen respecteren. Ze vertelde wel dat Biden drie keer een neuroloog had gezien in verband met zijn jaarlijkse fysieke onderzoeken.