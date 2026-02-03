ECONOMIE
Schaatsster Veen langer bij Team Essent

door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 20:19
HEERENVEEN (ANP) - Meike Veen heeft haar toekomst aan Team Essent verbonden. De 21-jarige schaatsster heeft haar contract bij de ploeg van Sven Kramer en Jac Orie met twee jaar verlengd.
"Ik ben superblij met het vertrouwen van iedereen bij deze ploeg", reageert ze in een persbericht. "Het eerste jaar moest ik even wennen, maar nu zie je dat het allemaal loopt en werkt. Ik weet wat ik moet doen om beter te worden en mijn coach Sicco Janmaat weet precies wat ik nodig heb en hoe ik in elkaar zit. Dat is heel fijn. Ik zit hier helemaal op mijn plek."
Veen verbeterde dit seizoen op verschillende afstanden zes keer haar persoonlijk record en maakte vorige maand deel uit van TeamNL tijdens de EK Afstanden in Polen. Bij haar debuut op een internationaal titeltoernooi eindigde ze als vierde op de 1500 meter.
Tijdens het olympisch testevent in Milaan begin december was ze op dreef met gouden medailles en baanrecords op zowel de 1000 als 1500 meter. Ook bij de vierde World Cup in Hamar maakte ze indruk met winst op de 1500 meter in de B-groep en een tweede plaats op de kilometer.
