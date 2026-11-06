Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

WK-deelname Curaçao zorgde voor 29,5 miljard 'views' op internet

Samenleving
door anp
anp061126157 1
Volg ons op Google Nieuws
WILLEMSTAD (ANP) - De deelname aan het WK Voetbal 2026 heeft wereldwijd voor een enorme media-aandacht gezorgd voor Curaçao. Dat blijkt uit het 'Blue Wave Impact Report 2026' van toeristenbureau CTB.
De historische kwalificatie vond plaats in november 2025 en de groepsfase was in juni 2026. Met een totaal geschat bereik van maar liefst 29,5 miljard 'views' in die periode werd Curaçao wereldwijd 'trending topic', zo staat er in het rapport. In totaal verschenen er ruim 30.400 artikelen en items in internationale media. De officiële toerismesite curacao.com trok bijna 4 miljoen bezoekers en er werden 83,5 miljoen unieke zoekopdrachten op Google Search geregistreerd.
Vooral Brazilië raakte in de ban van Curaçao, meldt het rapport. Ook in Amerika, Argentinië, Peru en Chili was er veel interesse.
Tijdens het WK deden zenders als de BBC, NBC en de NOS live verslag van de Blue Wave Village in Houston. Grote mediamerken als Sports Illustrated, Telemundo en ESPN Brasil kwamen naar het eiland.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2522071213

Gasprijs daalt hard: nu vastzetten of toch nog even wachten?

pensioen_symbolisch_AI

Twee miljoen gepensioneerden krijgen in 2027 mogelijk tot 25 procent meer, maar zit je bij PFZW of PMT, dan houd je in januari juist minder over

generated-image (10)

Geen ondergoed dragen: is dat erg? Dit gebeurt er met je lichaam

Iemand spoelt een vergiet met aardbeien af onder de keukenkraan.

Op deze groenten en fruit zitten de meeste bestrijdingsmiddelen. Helpt het om te wassen of schillen?

shutterstock_2512617987

Ook in incognito: deze pornosites delen je gegevens al voordat je toestemming geeft

anp061126094 1

Yeşilgöz: gesprek belastingplan heeft langer geduurd dan nodig en dat ligt uiteraard aan anderen

Loading