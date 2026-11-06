WK-deelname Curaçao zorgde voor 29,5 miljard 'views' op internet

WILLEMSTAD (ANP) - De deelname aan het WK Voetbal 2026 heeft wereldwijd voor een enorme media-aandacht gezorgd voor Curaçao. Dat blijkt uit het 'Blue Wave Impact Report 2026' van toeristenbureau CTB.

De historische kwalificatie vond plaats in november 2025 en de groepsfase was in juni 2026. Met een totaal geschat bereik van maar liefst 29,5 miljard 'views' in die periode werd Curaçao wereldwijd 'trending topic', zo staat er in het rapport. In totaal verschenen er ruim 30.400 artikelen en items in internationale media. De officiële toerismesite curacao.com trok bijna 4 miljoen bezoekers en er werden 83,5 miljoen unieke zoekopdrachten op Google Search geregistreerd.

Vooral Brazilië raakte in de ban van Curaçao, meldt het rapport. Ook in Amerika, Argentinië, Peru en Chili was er veel interesse.

Tijdens het WK deden zenders als de BBC, NBC en de NOS live verslag van de Blue Wave Village in Houston. Grote mediamerken als Sports Illustrated, Telemundo en ESPN Brasil kwamen naar het eiland.