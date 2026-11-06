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Duitse regering wil WK ijshockey zonder Rusland

Sport
door anp
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DÜSSELDORF (ANP) - De Duitse regering heeft een duidelijk standpunt ingenomen over het WK ijshockey voor mannen in mei 2027. Dat toernooi kan zoals gepland doorgaan in Duitsland, maar dan wel zonder Rusland.
De regering mengde zich in de kwestie, omdat grote ijshockeylanden als Finland, Zweden, Noorwegen, Denemarken en Letland al te kennen gaven dat zij absoluut niet tegen Rusland willen spelen. Ook sponsors verklaarden al hun steun te zullen intrekken.
De deelname van Rusland werd mogelijk door een vonnis van het internationale sporttribunaal CAS, dat vorige week bepaalde dat Rusland weer moet worden toegelaten op de internationale ijshockeytoernooien.
Beraad
De mondiale ijshockeybond IIHF heeft de afgelopen dagen zonder resultaat intern beraad gevoerd over hoe de deelname van de Russen mogelijk te maken.
De conclusie van de Duitse regering na gesprekken met onder meer de Duitse ijshockeybond en de Duitse olympische sportbond is dat een wereldkampioenschap met Rusland vanuit sportief en economisch oogpunt onhaalbaar is. "Ons doel moet zijn om het toernooi volgens schema te laten doorgaan. Gezien de dreigende boycots voor het geval Rusland zou mogen deelnemen, is dat echter in de praktijk onmogelijk. Daarom willen we nu via een dialoog onderzoeken hoe we het toernooi alsnog kunnen laten doorgaan", aldus regeringswoordvoerder Stefan Kornelius.
De meest voor de hand liggende mogelijkheid om Rusland te weren is het weigeren van visa. Het ministerie van Binnenlandse Zaken sluit dat niet uit. "In een tijd waarin Rusland een aanvalsoorlog voert tegen Oekraïne, kan er geen sprake zijn van een 'normale situatie' en we zullen zeker niet doen alsof dat wel zo is", aldus een woordvoerder.
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