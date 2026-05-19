WK-trip naar VS kan Oranjefans duizenden euro’s extra kosten door grenscontrole

door Peter Janssen
dinsdag, 19 mei 2026 om 9:49
Nederlandse supporters die komende zomer naar de Verenigde Staten reizen voor het WK voetbal, moeten rekening houden met strenge grenscontroles en de gevolgen daarvan.
Wie bij aankomst apart wordt genomen door de Amerikaanse douane voor een extra controle, loopt namelijk het risico aansluitende vluchten, hotelovernachtingen en zelfs wedstrijden mis te lopen; zonder recht op compensatie.

De sigaar

Vooral fans met strakke overstaptijden of volledig geboekte arrangementen zijn mogelijk de sigaar. De schade kan oplopen tot duizenden euro’s.
Normaal gesproken zijn vliegtuigpassagiers binnen Europa beschermd via Europese regels bij vertragingen of annuleringen. Maar zodra reizigers bij de Amerikaanse grenscontrole staan, vervalt die bescherming grotendeels. De luchtvaartmaatschappij heeft de vlucht dan juridisch gezien correct uitgevoerd.

Buitengewone omstandigheid

Een extra controle door de Amerikaanse douane, de U.S. Customs and Border Protection (CBP), geldt als een ‘buitengewone omstandigheid’. Daardoor hoeven airlines geen nieuwe vlucht, hotel of maaltijd te regelen als reizigers vertraging oplopen door een controle.
Ook verzekeringen bieden meestal geen redding. Veel reis- en annuleringspolissen sluiten problemen door overheidsingrijpen expliciet uit. Wie door de douane wordt opgehouden en daardoor een vlucht of wedstrijd mist, draait vaak zelf op voor de kosten.

Minutieus controleren

Volgens schadeverzekeringsexpert Jeremy Broekman kunnen die bedragen fors oplopen. “Tickets voor wedstrijden kosten, afhankelijk van de speelronden, tussen de 86 en 5584 euro. Daarbovenop komen de kosten voor een gemiste binnenlandse vlucht van 40 euro tot 370 euro en een eventuele extra hotelovernachting. Supporters met korte overstaptijden of vooraf geboekte arrangementen lopen het meeste risico”, zegt hij tegen Metronieuws.
Zijn advies: controleer alle reisdocumenten tot in detail. “De ESTA- of visumgegevens moeten exact overeenkomen met het paspoort. Eén verkeerd cijfer in een paspoortnummer kan al tot uitgebreide controle leiden.”
Bron: Metronieuws

