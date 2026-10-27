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Aangevallen dierenverzorgster Beekse Bergen overleden

dieren
door Redactie
bijgewerkt om
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De dierenverzorgster van Safaripark Beekse Bergen die zaterdag gewond raakte door een panteraanval, is dinsdag aan haar verwondingen overleden. "Haar overlijden raakt ons allemaal diep en we leven intens mee met haar familie, vrienden en naasten", aldus de dierentuin in een verklaring.
De vrouw was zaterdag aan het werk in het verblijf van twee mannelijke Perzische panters toen ze werd aangevallen. Ze raakte zwaargewond en werd diezelfde dag geopereerd. De operatie verliep volgens het park naar behoren, maar haar toestand bleef precair. Ze was buiten bewustzijn.
Volgens het Brabants Dagblad waren de panters zaterdag rond 11.00 uur niet buiten, zoals normaal gesproken rond dat tijdstip. Door het stormweer bleven de twee dieren vanaf vrijdagavond binnen. Volgens Beekse Bergen was deze uitzonderlijke situatie vastgelegd in het dagverslag en overgedragen aan de ochtendploeg, schrijft de krant. Of de verzorgster wist dat de panters nog binnen zaten, is volgens het park onduidelijk.
De vrouw begon op 17-jarige leeftijd bij Beekse Bergen en werkte daar, met korte tussenpozen, bijna veertig jaar. Het park richt een plek in waar mensen condoleances kunnen achterlaten. Ook krijgen medewerkers de gelegenheid om afscheid te nemen.
Beekse Bergen stelde een onafhankelijk onderzoek in naar het incident. Het park doet daarover op dit moment geen verdere mededelingen.

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