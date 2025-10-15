Curaçao speelt gelijk tegen Trinidad en Tobago in WK-kwalificatie

WILLEMSTAD (ANP) - Curaçao heeft een belangrijk punt gepakt op weg naar het WK voetbal van 2026. Het elftal van bondscoach Dick Advocaat speelde op woensdagochtend (Nederlandse tijd) in Willemstad met 1-1 gelijk tegen Trinidad en Tobago. Curaçao heeft kwalificatie in Groep B nog in eigen hand.

Curaçao ging door een doelpunt van Kenji Gorré nog met een voorsprong rusten. In de tweede helft bepaalde Tyrese Spicer namens Trinidad en Tobago de eindstand op 1-1.

De beslissing in de derde ronde van het kwalificatietoernooi van de CONCACAF valt pas in november. Curaçao heeft volgende maand nog twee uitwedstrijden op het programma staan. 'De Blauwen' spelen op 13 november op Bermuda en treden op 18 november aan in Jamaica.

Alleen de winnaar van de groep plaatst zich rechtstreeks voor het WK voetbal, dat volgend jaar in de Verenigde Staten, Canada en Mexico wordt gehouden. Voor de nummer 2 is er nog een kans zich via de play-offs te kwalificeren. Curaçao wist zich nog nooit voor een WK te kwalificeren.