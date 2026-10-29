XR dagvaardt politie en Staat om duidelijke identificatie agenten

DEN HAAG (ANP) - Extinction Rebellion (XR) heeft de politie en de Nederlandse staat gedagvaard om af te dwingen dat agenten bij demonstraties duidelijke identificatie dragen. Doen zij dat niet, dan is het lastig om effectief klachten in te dienen bij gevallen van "buitensporig politiegeweld", schrijft de klimaatactiegroep. Eerder dit jaar zei een rechter dat het niet mogelijk was iemand te vervolgen voor de gebroken pols van een aangehouden XR-demonstrant omdat het niet vast te stellen was welke agenten betrokken waren.

In reactie op een eerdere oproep van XR zei justitieminister David van Weel in juni dat hij niet van plan was agenten zichtbare identificatie te laten dragen. "We hebben al gezien dat agenten na vermeend verkeerd gebruik van geweld worden nagejaagd, gedoxt, tot in hun huis belaagd. Dus ik wil daar echt heel ver van blijven", zei hij.

Volgens XR is het niet dragen van identificatie door agenten in strijd met uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.