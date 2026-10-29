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JA21 trekt in Europa op met extreemrechts

Politiek
door Redactie
bijgewerkt om
eerdmans en nanninga kamerleden zijn niet met ruzie vertrokken1693674984
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JONG21 - de jongerentak van JA21 - bezocht afgelopen maanden meerdere evenementen van de Europese fractie European Conservatives and Reformists (ECR), waarbij extreemrechtse organisaties en politici betrokken waren. Eerder trok de jongerentak nauwelijks op met de ECR. Dat blijkt uit een analyse van Vrij Nederland van socialmedia-activiteiten van de betrokken partijen en organisaties.
In juni nam toenmalig voorzitter Stijn van Ede namens JONG21 deel aan de ECR-zomerschool, verzorgd door het extreemrechtse Franse opleidingsinstituut ISSEP. Le Monde meldt dat dit opleidingscentrum leden van de verboden paramilitaire beweging Génération Identitaire aantrok. Ook ISSEP-oprichter Marion Maréchal, aanhanger van de omvolkingstheorie, sprak bij de ECR-zomerschool.
Daarnaast bezocht Van Ede het Italiaanse festival Onda d'Urbe, waar politici met banden met het neofascistische milieu het podium namen, onder wie Paola Frassinetti. JONG21 was eveneens aanwezig bij een ECR-bijeenkomst in Roemenië, mede georganiseerd door de AUR, die de fascistische IJzeren Garde verheerlijkt.
JA21, zelf aangesloten bij de ECR, laat weten geen bezwaar te zien in de activiteiten van de jongerentak.
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