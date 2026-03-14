Yeşilgöz: gemeenteraadsverkiezingen maken 'ontiegelijk veel uit'

ALMERE (ANP) - De gemeenteraadsverkiezingen maken "ontiegelijk veel uit voor je gewone leven", zei VVD-leider Dilan Yeşilgöz zaterdag in het centrum van Almere. Daar liep ze over de markt in de hoop stemmers over te halen om op haar partij te stemmen bij de verkiezingen komende woensdag. De lokale lijsttrekker Lesley van Hilten hoopt dat mensen de moeite nemen om te gaan stemmen, aangezien de opkomst in Almere bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen slechts 40 procent was.

Dat de VVD aan het campagnevoeren is in de Flevolandse stad, is moeilijk te negeren. Op een flinke touringcar in VVD-blauw staat wat de partij belooft in Almere: een stad die goed bereikbaar is voor de auto, veilig is en met lagere lasten voor inwoners en ondernemers.

Van Hilten geeft toe dat op een thema als veiligheid ook veel wordt bepaald door de landelijke politiek, bijvoorbeeld als het gaat om het tekort aan politieagenten. Maar de gemeente kan ook wat doen, zoals geld vrijmaken voor boa's, werpt ze tegen. En als haar partij in het stadsbestuur komt, kan de VVD "de lobby richting Den Haag steviger inzetten" op beslissingen waar de gemeente niet over gaat.

Invloed van het bestuur

Yeşilgöz ziet ook dat in Den Haag beslissingen worden genomen over de grote geldbedragen van honderden miljoenen. "Maar wat je ermee doet, wordt voor een heel groot deel hier in het bestuur bepaald." Uit haar eerdere baan als gemeenteraadslid in Amsterdam weet ze dat er "heel veel" is "wat je concreet kunt doen". Als voorbeeld noemt ze hoe een stad als Almere wordt ingericht. "Dat het veiliger is voor vrouwen om 's avonds over straat te gaan. Waar is die verlichting? Waar willen we extra boa's?"

Ook de Almeerse VVD'er Ulysse Ellian was erbij. In de Tweede Kamer stelt hij zich op als hardliner voor de bestrijding van georganiseerde misdaad. "Ook daar heeft de gemeente een rol in. Namelijk: het ondermijningsbeeld samen met de politie opmaken, bedrijventerreinen controleren, illegale panden sluiten, maar ook gewoon lik-op-stuk op overlast bijvoorbeeld."

Lokaal is het volgens Van Hilten "een heel groot item" dat in het centrum van de stad "criminele groepen rondlopen en overlast veroorzaken". Onlangs heeft de gemeente besloten tot een samenscholingsverbod in het centrum, waar de VVD vanuit de oppositie al langer op heeft aangedrongen.