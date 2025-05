Zes munitiefabrieken moeten Britse defensie versterken

MANCHESTER (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Het Verenigde Koninkrijk gaat 1,5 miljard pond (1,75 miljard euro) investeren in de bouw van zes munitiefabrieken. Daarmee wil Londen zijn defensie-industrie versterken en de wapenvoorraden aanvullen om aan de toenemende vraag te voldoen, heeft het ministerie van Defensie zaterdag bekendgemaakt.

De investering maakt deel uit van een tienjarenplan dat maandag wordt gepresenteerd. De regering van premier Keir Starmer is van plan tot 7000 langeafstandswapens aan te schaffen die volledig in het VK worden geproduceerd. Volgens de overheid moeten de nieuwe fabrieken zo'n 1800 banen opleveren.

"Poetins illegale invasie van Oekraïne heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat een leger maar zo sterk is als de industrie die erachter staat", zei minister van Defensie John Healey in een verklaring. "We versterken de Britse industrie om onze tegenstanders af te schrikken en het VK thuis veilig en internationaal sterk te houden."