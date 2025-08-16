ECONOMIE
Zeker zeventien mensen omgekomen bij bombardement RSF in Darfur

Samenleving
door anp
zaterdag, 16 augustus 2025 om 22:20
anp160825141 1
EL FASHER (ANP/AFP) - Zeker 17 mensen zijn zaterdag om het leven gekomen en 25 gewond geraakt bij een bombardement van de paramilitaire Rapid Support Forces in de stad El Fasher in de Soedanese regio Darfur.
Volgens een bron van het ziekenhuis waar de doden en gewonden naartoe werden gebracht, zijn er meer slachtoffers gevallen. Andere slachtoffers zijn door familie, die niet in staat was een ziekenhuis te bereiken, begraven.
El Fasher is de laatste stad in Darfur die nog in handen is van het regeringsleger. De RSF heeft de stad afgesloten.
Vluchtelingenkamp
De paramilitairen namen ook een vluchtelingenkamp ten noorden van El Fasher onder vuur. Daar kwamen verscheidene mensen om het leven en raakten zeker twintig mensen gewond volgens hulpverleners in het kamp.
De strijd tussen het leger en de RSF in Soedan sleept zich al twee jaar voort en heeft geleid tot enorme hongersnood, uitbraken van cholera en miljoenen vluchtelingen. Het leger heeft vooral het noorden, oosten en centrum onder controle, terwijl de RSF het grootste deel van Darfur en gebieden in het zuiden beheersen.
