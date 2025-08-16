Zeiler Bos pakt zilver op EK

MARSTRAND (ANP) - Zeiler Duko Bos heeft bij de EK in het Zweedse Marstrand zilver veroverd in de ILCA 7-klasse. Hij eindigde eigenlijk als derde achter de Britse winnaar Michael Beckett en George Gautrey. Die laatstgenoemde Nieuw-Zeelander kwam niet in aanmerking voor een medaille op de EK.

Voor Bos is dit zijn tweede grote podiumplaats van 2025. Eerder dit jaar veroverde hij al het brons tijdens de Semaine Olympique Française in Hyères, onderdeel van de Sailing Grand Slam.

"Dit geeft vertrouwen", reageerde hij. "Ik ben heel blij met een goed gevaren evenement. Elke race wist ik er iets fatsoenlijks van te maken, met goede snelheid in de boot. Dat voelt als een nieuwe standaard. Dit jaar is dat al twee keer gelukt en dat geeft vertrouwen. Met rust in je hoofd maak je betere keuzes. Ik ben blij met de progressie die ik heb gemaakt en natuurlijk met mijn zilveren medaille."

Bij de vrouwen greep Maxime Jonker net naast een plak in de ILCA 6-klasse. De zeilster eindigde als vierde.