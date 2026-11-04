Zelensky eert Melania Trump met onderscheiding

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Amerikaanse first lady Melania Trump een onderscheiding toegekend na haar bemiddeling tussen Oekraïne en Rusland. Die inspanningen leidden tot een humanitair bestand vorige week in de bezette Oekraïense stad Olesjky.

Het staakt-het-vuren van zes dagen was de langste lokale gevechtspauze in de oorlog. Tijdens het bestand werd een deel van de inwoners van Olesjky, die onder zeer moeilijke omstandigheden leefden, geëvacueerd. Ook werden voedsel, medicijnen en andere hulpgoederen geleverd.

In een presidentieel bevel dat woensdag is gepubliceerd, wordt de presidentsvrouw geprezen om haar "aanzienlijke persoonlijke bijdrage" aan de humanitaire steun voor Oekraïne en haar inspanningen om Oekraïense kinderen te helpen, onder wie kinderen die vanuit door Rusland bezet gebied gedwongen zijn verplaatst. Trump krijgt de hoogste graad van de Orde van Vorstin Olha, die speciaal vrouwen eert.