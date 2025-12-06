Stolz rijdt baanrecord De Boo op 1000 meter uit de boeken

HEERENVEEN (ANP) - De Amerikaanse schaatser Jordan Stolz heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen een flinke tik uitgedeeld aan Jenning de Boo. Stolz reed het baanrecord van De Boo (1.07,08) uit de boeken met 1.06,38. De Duitser Finn Sonnekalb werd met 1.07,41 tweede. Tim Prins pakte het brons met 1.07,49.

Stolz opende sneller dan De Boo. In de binnenbocht na de kruising van de eerste volle ronde kwam hij daarna hard onderdoor en nam ruim afstand van de Nederlander, die met 1.07,60 als vierde eindigde. Prins was in de slotrit nog nipt sneller dan De Boo en pakte de laatste podiumplaats.

Kjeld Nuis kwam al in de eerste rit in actie. De 36-jarige schaatser reed 1.07,83 en zag vervolgens de 18-jarige Duitser Finn Sonnekalb onder die tijd duiken. Wereldkampioen Joep Wennemars reed 1.07,75 en bleef Nuis daarmee voor op de zesde plaats. Nuis werd zevende.