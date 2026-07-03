Zelensky: reddingsoperaties in Kyiv gaan door na Russische aanval

KYIV (ANP) - De reddingsoperaties in Kyiv gaan door na de grote Russische aanval donderdag op de Oekraïense hoofdstad. Dat meldt de Oekraïense president Zelensky op X. "Hulpverleners hebben al een aanzienlijk deel van het puin kunnen ruimen, maar er worden nog tien mensen vermist", schrijft hij.

Bij de aanval op Kyiv kwamen zeker dertig mensen om het leven. Volgens Zelensky raakten bijna honderd mensen gewond. De burgemeester van Kyiv, Vitali Klitsjko, noemde de aanval eerder de grootste op de stad tot nu toe in de oorlog met Rusland.

Ook op andere plekken in Oekraïne vonden donderdag aanvallen plaats. Zo benoemt Zelensky een aanval op zijn geboorteplaats Kryvy Rih, waarbij zeven mensen gewond raakten. In de regio's Charkiv, Cherson en Soemy vielen ook doden en gewonden door Russische aanvallen.