Partijen vallen FVD aan op vriendelijke houding Iran en Rusland

Partijen van coalitie en oppositie vallen Kamerlid Ralf Dekker (Forum voor Democratie) aan op zijn houding naar Rusland en Iran. De uiterst rechtse partij stelde in een debat over hoge energieprijzen dat Nederland weer moet beginnen met gas afnemen van Rusland, ondanks de oorlog in Oekraïne.

"Er is geen betrouwbaardere leverancier van energie dan Rusland," zei Dekker, na vragen van D66'er Stephan Neijenhuis. Hij hield de FVD'er voor dat afname van Russisch gas betekent dat de Russische overheid meer geld heeft om Oekraïne te bombarderen. "We stonden hier vier jaar geleden met hoge energieprijzen, toen Poetin de hand aan de gaskraan hield om de oorlogseconomie te spekken", memoreerde hij.

Dekker wilde niet meegaan in "de karikatuur van vijandbeelden" richting vijandige regimes zoals Rusland, maar ook Iran. SGP'er André Flach noemde die houding van Dekker "gevaarlijk" en "kwalijk". Dekker wil "streven naar een zo neutraal mogelijke positie" in de geopolitieke discussie.

Overige partijen

Mona Keijzer stond naar eigen zeggen "te koken" toen zij Dekker over Iran hoorde. "Vindt u dat men genuanceerd kan kijken naar wat er in Iran met vrouwen gebeurt?" hield zij hem voor. Keijzer benoemde hoe vrouwen in Iran vervolgd, gemarteld of vermoord worden, bijvoorbeeld omdat zij hun hoofddoek niet goed dragen. "Hier past geen nuance."

CDA-leider Henri Bontenbal vroeg Dekker of zijn partij uit de NAVO of de EU wil, wat het geval is. "Hoe blijft Nederland dan veilig, zonder bondgenoten?" vroeg Bontenbal. Dekker wil vooral inzetten op "goede relaties met de buren", waardoor het niet nodig zou zijn om een sterker leger te hebben.

FVD staat al langer vriendelijk tegenover Rusland, ook na de inval in Oekraïne. Volgens NRC onderhield Dekker contacten met gesanctioneerde Russische politici. Ook partijoprichter Thierry Baudet had contacten met verschillende Russen uit kringen rondom de Russische regering, meldden verschillende media.