Zelensky vervangt hoofd veiligheidsdienst

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky gaat het hoofd van de veiligheidsdienst SBOe, Vasyl Maljoek, vervangen. In een bericht op X bedankt Zelensky hem voor zijn inzet en schrijft hij dat Maljoek zich voortaan meer gaat bezighouden met "asymmetrische operaties" tegen Rusland: "Dat is waar Vasyl op zijn sterkst is."

Zelensky doelt daarmee op onconventionele aanvallen in de oorlog tegen Rusland. Maljoek werd in 2023 aangesteld als hoofd van de SBOe, nadat hij daarvoor al enkele maanden als waarnemend hoofd had gefungeerd.

Onder Maljoeks leiding heeft de veiligheidsdienst een aantal grote operaties uitgevoerd, zoals een droneaanval op Russische strategische bommenwerpers die tientallen kilometers van Oekraïne waren gestationeerd. Analisten prezen Maljoek voor het verbeteren van de effectiviteit van de veiligheidsdienst, die zich onder meer bezighoudt met contraspionage.

Het is nog niet bekend wie Maljoek gaat opvolgen als hoofd van de SBOe.