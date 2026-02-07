Bezoek aan Milaan bezorgt voorzitter NOC*NSF 'kriebels' voor 2030

MILAAN (ANP) - NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg krijgt bij haar bezoek aan Milaan nog meer zin om een deel van de volgende Winterspelen in 2030 naar Nederland te halen. "Ja, dan krijg ik wel de kriebels", vertelt ze in gesprek met het ANP, kort voor de opening van het TeamNL Huis.

De Winterspelen zijn over vier jaar in de Franse Alpen, waar geen geschikt ijsstadion aanwezig is. De Franse organisatoren kiezen ervoor geen nieuw stadion te bouwen en daarom sowieso uit te wijken naar het buitenland.

Thialf in Heerenveen wordt gezien als een van de twee mogelijke locaties voor de organisatie van het schaatstoernooi. De Nederlandse partijen, NOC*NSF, lokale overheden en het Rijk, overhandigden de Franse organisatoren deze week informatie waarmee ze maximaal hopen bij te dragen aan een keuze voor Nederland.