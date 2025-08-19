ECONOMIE
Zelensky: werken al aan veiligheidsmaatregelen

Samenleving
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 11:36
WASHINGTON (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat zijn land al werkt aan "concrete veiligheidsgaranties", een dag na zijn overleg daarover in Washington. "Dit was echt een belangrijke stap richting het beëindigen van de oorlog en het garanderen van de veiligheid van Oekraïne en ons volk", verklaart Zelensky op X.
"Vandaag gaan we door met coördinatie op het niveau van de leiders", voegt hij eraan toe. "Er zullen gesprekken plaatsvinden en we bereiden de relevante formats voor. Ook morgen zetten we het werk voort. De nationale veiligheidsadviseurs staan nu ook voortdurend met elkaar in contact. Er zullen veiligheidsgaranties komen."
Zelensky sprak in Washington met de Amerikaanse president Donald Trump, Europese leiders en NAVO-topman Mark Rutte. Hij uit zijn dankbaarheid aan de partners voor hun steun. "Oekraïne voelt deze kracht", aldus de Oekraïner.
