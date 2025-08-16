Motorcoureur Bezzecchi profiteert van crash Márquez en pakt pole

SPIELBERG (ANP) - Motorcoureur Marco Bezzecchi heeft zijn eerste poleposition van het MotoGP-sseizoen gepakt. Bij de Grand Prix van Oostenrijk zette hij in een rommelige kwalificatiesessie de snelste tijd neer. De Italiaan eindigde voor Alex Márquez uit Spanje. De Italiaan Francesco Bagnaia eindigde als derde.

Bezzecchi profiteerde van een crash van klassementsleider Marc Márquez, die start vanaf plek vier. Het is Bezzecchi's vijfde poleposition in zijn carrière en zijn eerste sinds de Grand Prix van India in 2023.

De sprintrace vindt zaterdagmiddag plaats, de race op zondag.