Motorcoureur Bezzecchi profiteert van crash Márquez en pakt pole

Sport
door anp
zaterdag, 16 augustus 2025 om 12:34
anp160825091 1
SPIELBERG (ANP) - Motorcoureur Marco Bezzecchi heeft zijn eerste poleposition van het MotoGP-sseizoen gepakt. Bij de Grand Prix van Oostenrijk zette hij in een rommelige kwalificatiesessie de snelste tijd neer. De Italiaan eindigde voor Alex Márquez uit Spanje. De Italiaan Francesco Bagnaia eindigde als derde.
Bezzecchi profiteerde van een crash van klassementsleider Marc Márquez, die start vanaf plek vier. Het is Bezzecchi's vijfde poleposition in zijn carrière en zijn eerste sinds de Grand Prix van India in 2023.
De sprintrace vindt zaterdagmiddag plaats, de race op zondag.
Waarom tegenslag ons sterker en gelukkiger maakt volgens de Stoïcijnen

Zelensky wil echte vrede, geen pauze in Russische aanvallen

