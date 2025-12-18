Zelensky wil NAVO-toetreding niet uit grondwet halen

BRUSSEL (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil het streven om lid te worden van de NAVO niet uit de Oekraïense grondwet halen. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie in Brussel. Als de grondwet moet worden aangepast, is dat aan het Oekraïense volk om daarover te beslissen "en niemand anders".

Rusland ziet het afzien van de Oekraïense wens om NAVO-bondgenoot te worden als een "hoeksteen" voor verdere gesprekken om een einde te maken aan de oorlog. Zelensky kwam de Russen zondag tegemoet door die wens te laten vallen, maar in ruil daarvoor wil hij veiligheidsgaranties van het Westen.

"Het is onze grondwet. Dit is de gang van zaken. We willen garanties en we geloven dat we ze verdienen", zei Zelensky.

Hij stelt dat het besluit om toe te treden tot de NAVO niet aan Oekraïne is. De VS zijn al lang tegen toetreding. "Misschien verandert het standpunt in de toekomst", zei Zelensky. "Misschien komt iemand tot het besef dat een sterk Oekraïens leger de NAVO versterkt en niet andersom."