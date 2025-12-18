Snowboardster Dekker zevende bij wereldbeker in Carezza

CAREZZA (ANP) - Snowboardster Michelle Dekker is bij de wereldbekerwedstrijd in Carezza in Italië als zevende geëindigd op de parallelreuzenslalom. De 29-jarige Nederlandse strandde in de kwartfinales tegen de Tsjechische Zuzana Maderova, die 0,45 seconden sneller was.
De zege ging naar de Oostenrijkse Sabine Payer. Aleksandra Krol-Walas uit Polen werd tweede en Tsubaki Miki uit Japan derde.
Het was voor het eerst dit wereldbekerseizoen dat Dekker op de parallelreuzenslalom doordrong tot de kwartfinales. Bij de drie vorige ontmoetingen, in Mylin in China (twee keer) en Cortina d'Ampezzo in Italië, werd ze in de achtste finales uitgeschakeld.
Dekker won in maart van dit jaar bij de WK in het Zwitserse Engadin brons op de parallelslalom. Bijna vier jaar geleden eindigde de Zoetermeerse tijdens de Olympische Spelen van Beijing als vierde op de parallelreuzenslalom. In februari hoopt ze in Italië voor de vierde keer mee te doen aan de Winterspelen.