Dit jaar al 497 wolvenaanvallen op vee, fors meer dan jaar eerder

Het aantal aanvallen van wolven op schapen en ander vee neemt opnieuw toe. In de eerste zes maanden van 2025 zijn 497 aanvallen op dieren geregistreerd, tegen 360 in diezelfde periode een jaar eerder. Dat blijkt uit een analyse van het ANP op basis van gegevens van BIJ12. Deze organisatie handelt voor de provincies wolvenzaken af.

In ongeveer 85 procent van alle gevallen hadden de landeigenaren niet genoeg preventieve maatregelen getroffen om schade door wolven te voorkomen, blijkt uit gegevens van BIJ12.