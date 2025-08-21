ECONOMIE
Dit jaar al 497 wolvenaanvallen op vee, fors meer dan jaar eerder

Klimaat, natuur en milieu
door Redactie
donderdag, 21 augustus 2025 om 10:05
bijgewerkt om donderdag, 21 augustus 2025 om 10:58
Het aantal aanvallen van wolven op schapen en ander vee neemt opnieuw toe. In de eerste zes maanden van 2025 zijn 497 aanvallen op dieren geregistreerd, tegen 360 in diezelfde periode een jaar eerder. Dat blijkt uit een analyse van het ANP op basis van gegevens van BIJ12. Deze organisatie handelt voor de provincies wolvenzaken af.
In ongeveer 85 procent van alle gevallen hadden de landeigenaren niet genoeg preventieve maatregelen getroffen om schade door wolven te voorkomen, blijkt uit gegevens van BIJ12.
Het werkelijke aantal aanvallen kan nog hoger liggen. Boeren zijn niet verplicht om een aanval door te geven aan BIJ12. Bovendien zijn alleen de aanvallen meegeteld waarbij met zekerheid vaststaat dat de schade door een wolf is veroorzaakt. BIJ12 heeft nu bijna alle meldingen over het eerste halfjaar van 2025 verwerkt.

