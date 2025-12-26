ECONOMIE
Zelensky zegt 'klaar' te zijn voor referendum over vredesplan

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 december 2025 om 18:42
anp261225102 1
KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt "klaar" te zijn om een referendum te houden over het plan dat een einde moet maken aan de oorlog in Oekraïne. Dat zegt het staatshoofd tegen nieuwssite Axios. Voorwaarde voor het houden van de volksraadpleging is wel dat Rusland instemt met een staakt-het-vuren van in ieder geval zes dagen.
Zelensky ontmoet zondag in Florida zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump om het te hebben over onder meer veiligheidsgaranties voor zijn land na een bestand. Tijdens de aankondiging van die ontmoeting zei Zelensky nog dat een akkoord voor "90 procent" rond is. Hij voegde eraan toe dat "er nog voor het nieuwe jaar veel besloten kan worden".
Axios meldt nu dat de Oekraïense leider hoopt dit weekend nog een handtekening te kunnen zetten onder een akkoord. Eerder vrijdag was Zelensky daarover terughoudender. Toen zei hij niet zeker te zijn of het overleg in de VS zal leiden tot een definitief akkoord.
