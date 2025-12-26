ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schaatser Van de Bunt ook klaar voor ploegenachtervolging

Sport
door anp
vrijdag, 26 december 2025 om 18:52
anp261225103 1
HEERENVEEN (ANP) - Stijn van de Bunt denkt dat hij op de Winterspelen van Milaan ingezet kan worden op de ploegenachtervolging. De 21-jarige schaatser van Team IKO X2O won op het olympisch kwalificatietoernooi de 5000 meter en verzekerde zich daarmee van deelname aan de Spelen. Mocht hij nodig zijn, dan is hij "er klaar voor", zei hij.
Chris Huizinga en Marcel Bosker, die de afgelopen jaren vaak uitkwamen op de ploegenachtervolging, eindigden als tweede en derde op de 5000 meter en maken ook kans om naar de Spelen te gaan. Beau Snellink, de andere vaste waarde voor de ploeg, greep met een vijfde plaats vooralsnog naast een ticket.
"Ik heb ploegenachtervolging gereden bij de junioren en we trainen er met het team ook nog weleens op", zei Van de Bunt. "Ik denk dat ik een goede ploegenachtervolging kan rijden en heb daar met mijn 3000 meter ook de snelheid voor. Vanuit de juniorencoaches kunnen ze bevestigen dat ik als laatste man ervaring met duwen heb."
loading

POPULAIR NIEUWS

telemmglpict000405103522 17340071034740 trans nvbqzqnjv4bqm1jqde5a ojsmcyblbifdf4xpit dmgvdp2n7fdd82k

Negen vroege signalen van dementie om op te letten (bij je familie)

32085133 l

“Dit symptoom duidt bijna altijd op een depressie”

2025-06-25T092109Z_1749033429_RC2L9FA2EOV9_RTRMADP_3_NATO-SUMMIT.JPG

Hoeveel vernedering kan Europa nog slikken van Amerika?

ANP-545682578

Echte nieuwe politiek: in januari hebben we een kabinet

3b31e52a-49c9-44dc-ac7d-01aab220e6a0

Wat is dat eigenlijk: een goede jeugd?

generated-image (1)

Binnen 7 seconden weet je al of je iemand een eikel vindt

Loading