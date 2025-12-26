Schaatser Van de Bunt ook klaar voor ploegenachtervolging

HEERENVEEN (ANP) - Stijn van de Bunt denkt dat hij op de Winterspelen van Milaan ingezet kan worden op de ploegenachtervolging. De 21-jarige schaatser van Team IKO X2O won op het olympisch kwalificatietoernooi de 5000 meter en verzekerde zich daarmee van deelname aan de Spelen. Mocht hij nodig zijn, dan is hij "er klaar voor", zei hij.

Chris Huizinga en Marcel Bosker, die de afgelopen jaren vaak uitkwamen op de ploegenachtervolging, eindigden als tweede en derde op de 5000 meter en maken ook kans om naar de Spelen te gaan. Beau Snellink, de andere vaste waarde voor de ploeg, greep met een vijfde plaats vooralsnog naast een ticket.

"Ik heb ploegenachtervolging gereden bij de junioren en we trainen er met het team ook nog weleens op", zei Van de Bunt. "Ik denk dat ik een goede ploegenachtervolging kan rijden en heb daar met mijn 3000 meter ook de snelheid voor. Vanuit de juniorencoaches kunnen ze bevestigen dat ik als laatste man ervaring met duwen heb."