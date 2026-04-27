Sawe prijst 'superschoen' van amper 100 gram na marathonrecord

LONDEN (ANP/RTR) - Sabastian Sawe gaf een dag na zijn opzienbarende wereldrecord in de marathon van Londen credits aan zijn vederlichte hardloopschoenen. De Keniaan rende zondag als eerste atleet ooit in een officiële wedstrijd over 42,195 kilometer onder de twee uur (1.59.30). Hij deed dat op 'superschoenen' van Adidas die nog geen 100 gram per stuk wegen. "Het grote verschil is dat hij zo licht en comfortabel is", zei hij tegen verslaggevers. De recordschoen draagt de naam Adizero Adios Pro Evo 3.

Sawe zei dat zijn record als een verrassing kwam. "Het zat niet in mijn hoofd, ook al was ik goed voorbereid. Maar ik had er niet op gerekend", zei de 31-jarige hardloper uit de beroemde Rift Valley in Kenia, waar veel hardlooptalenten vandaan komen. "Het kan nog harder, zelfs 1 uur 58 is mogelijk."

Zijn sponsor Adidas investeerde ook 50.000 dollar in extra dopingcontroles voor Sawe. De Keniaan wil koste wat kost bewijzen dat hij een schone atleet is die geen doping gebruikt. "Het is voor mij heel belangrijk dat er geen enkele twijfel bestaat over mijn prestaties in de atletiek. Al die controles bewijzen dat ik 'schoon' ben en dat 'schone' atleten goed en hard kunnen lopen", zei Sawe.