Zes hotelgasten in Bangkok overleden door vergiftiging met cyanide

BANGKOK (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De zes mensen die dood zijn gevonden in een hotelkamer in het Thaise Bangkok, zijn overleden door vergiftiging met cyanide. De politie zegt dat een van hen verantwoordelijk was voor de sterfgevallen.

Alle zes waren Vietnamees en twee hadden ook de Amerikaanse nationaliteit. Hun lichamen werden dinsdagavond gevonden door hotelpersoneel, nadat de gasten niet zoals gepland hadden uitgecheckt. Thaise media berichtten aanvankelijk over een schietpartij, maar diezelfde dag werd duidelijk dat het mogelijk om een vergiftiging ging.

De politie heeft bij een eerste bloedtest sporen van cyanide aangetroffen. De chemische gifstof is ook gevonden in de zes theekopjes in de hotelkamer. De autopsieresultaten worden donderdag verwacht, aldus de politie. De groep bestond uit drie mannen en drie vrouwen tussen de 37 en 56 jaar oud.

Mislukte zakendeal

Het motief is nog niet vastgesteld. De Thaise politie vermoedt dat een mogelijke reden voor de vergiftiging een mislukte zakendeal was. Nabestaanden hebben tegen de politie gezegd dat er een geschil was over schulden.

De politie denkt dat een van de Vietnamezen cyanide heeft toegevoegd aan drank die medewerkers van het hotel naar de kamer hadden gebracht. Op foto's van de politie is onder meer een tafel vol met eten van de roomservice te zien, dat nog niet was aangeraakt. Ook staan meerdere theekopjes op de foto's.

Het incident vond plaats in het luxehotel Grand Hyatt Erawan in een toeristisch gebied. Premier Srettha Thavisin zei dat het misdrijf een "privékwestie" was en dus geen invloed moet hebben op de toerisme-industrie. Thailand probeert meer toeristen te trekken. Het aantal buitenlandse toeristen ligt onder het niveau van voor de coronapandemie.