Zo'n 2000 demonstranten op Malieveld tegen het Iraanse regime

DEN HAAG (ANP) - Ongeveer tweeduizend mensen demonstreren zaterdagmiddag op het Malieveld in Den Haag tegen het Iraanse regime. Er klinkt muziek en ze dragen protestborden mee met teksten als 'Down with the islamic republic in Iran' en 'End the dictatorship in Iran'. Ook hebben de demonstranten de oude Iraanse vlag mee, een groen-wit-rode vlag met in het midden een leeuw met zwaard die tot 1979 werd gebruikt.

Aanwezige demonstranten riepen blij te zijn dat de Iraanse Revolutionaire Garde op de Europese lijst van terroristische organisaties is gezet. Dat gebeurde eerder deze week.

"Wij willen geen islamitisch regime meer, hun einde is gekomen. Wij stammen niet af van islamisten", zei Tweede Kamerlid Ulysse Ellian, wiens vader vluchtte voor het Iraanse regime.

De actievoerders dragen naast de voormalige Iraanse vlaggen, ook Amerikaanse en Israëlische vlaggen bij zich. Op het podium bij de demonstratie werd ook een Amerikaanse vlag gehesen. De Verenigde Staten en Israël zien ook een vijand in het Iraanse regime. Momenteel zijn er heftige spanningen tussen Iran en de VS. President Donald Trump heeft veel marineschepen en gevechtsvliegtuigen naar de regio gestuurd en gedreigd Iran aan te vallen.

Rond 15.30 uur vertrokken de eerste deelnemers.