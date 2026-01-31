Veldrijdster Brand bekroont topseizoen met wereldtitel in Hulst

HULST (ANP) - Lucinda Brand (36) is voor de tweede keer wereldkampioen veldrijden geworden. In het Zeeuwse Hulst was ze de sterkste na een duel met haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado. Puck Pieterse maakte als derde het Nederlandse podium compleet.

Brand volgt Fem van Empel op, die de afgelopen drie wereldkampioenschappen op haar naam schreef. De Brabantse heeft haar carrière vanwege mentale en fysieke klachten voor onbepaalde tijd op pauze gezet. De wereldtitel is de kroon op een topseizoen voor Brand, die acht van de twaalf wereldbekerwedstrijden won.

Het was Pieterse die als beste van start ging. Ze reed in de hele eerste ronde aan kop van de wedstrijd. Daarna ontstond er een groepje met Pieterse, Brand en Alvarado.

Pieterse probeerde los te komen van haar landgenotes, maar Brand wist de aanval te pareren en nam niet veel later de leiding over. Bij het afdalen van de vestingwal van Hulst viel Pieterse, waardoor ze werd teruggeworpen naar de derde plek in de wedstrijd.

Wat volgde was een duel tussen Brand en Alvarado, de enige twee deelneemsters die eerder al eens wereldkampioen waren geweest. Brand had de beste benen, maar gleed uit en moest Alvarado even laten gaan. In de voorlaatste ronde maakte de Dordtse het verschil. Op de eindstreep had ze de tijd om af te stappen en haar fiets omhoog te houden. Pieterse wist de Hongaarse Blanka Vas achter zich te houden in de strijd om het brons.