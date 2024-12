Kuijt kan Beerschot voorlopig niet versterken na transferverbod

ANTWERPEN (ANP/BELGA) - Trainer Dirk Kuijt hoeft voorlopig niet te rekenen op versterkingen voor Beerschot. De licentiecommissie van de Belgische voetbalbond heeft een transferverbod opgelegd aan de hekkensluiter van de Jupiler Pro League. Beerschot zou nog schulden hebben bij Antwerp, FC Luik en US Orléans. De club zou ook een aantal betalingen onvoldoende hebben toegelicht.

Beerschot verloor vrijdag van OH Leuven (2-0). Kuijt en zijn spelers besluiten het jaar als zestiende en laatste. Ze hebben na twintig speelronden 12 punten. De achterstand op Kortrijk, de nummer 15, is 6 punten. Kuijt verklaarde na de nederlaag dat hij hoopt dat zijn ploeg in januari in elke linie versterking krijgt.

Beerschot kan tegen de straf van de licentiecommissie in beroep gaan.