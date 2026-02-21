Milner (40) breekt record meeste wedstrijden in Premier League

LONDEN (ANP/RTR) - James Milner heeft het record gebroken van het grootste aantal wedstrijden in de Premier League. De 40-jarige middenvelder van Brighton & Hove Albion stond zaterdagmiddag aan de aftrap van het uitduel met Brentford. Het is zijn 654e duel in de hoogste Engelse voetbalcompetitie.

Milner deelde het record tot zaterdag met Gareth Barry, die in 2020 stopte na 653 wedstrijden in de Premier League.

Milner maakte als 16-jarige zijn debuut bij Leeds United. De voormalige Engelse international stond ook onder contract bij Newcastle United, Aston Villa, Manchester City en Liverpool.