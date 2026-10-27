Wat vinden de kinderen van Emile Ratelband zelf van het verwijt dat ze op zijn erfenis jagen? Zoon Emilio heeft nu voor het eerst gereageerd. Ja, Minou is naar de notaris geweest, zegt hij. Maar ze ging er volgens hem heen om informatie te halen, niet om het testament te laten openen.

Emilio vertelde dat aan Shownieuws. Weekblad Party en Vandaag Inside schreven er dinsdag over.

538 zegt dat de memo's echt zijn

Eerst was niet duidelijk of de spraakmemo's echt van Ratelband kwamen. Volgens Weekblad Party heeft hij inmiddels twee memo's naar Radio 538 gestuurd. Na telefonisch contact heeft de zender bevestigd dat het echt om Emile gaat. Let wel: die bevestiging komt van 538 zelf en niet van een onafhankelijke partij. Een dag eerder schreven onder meer LINDA. en Ditjes & Datjes nog dat de echtheid niet onafhankelijk was vastgesteld.

Emilio gelooft nu ook dat de memo's van zijn vader zijn. Vorige week dacht hij daar heel anders over. Toen vertelde hij aan Shownieuws dat hij dacht dat Natalia, de partner van zijn vader, achter de berichten zat. Hij hield er ook rekening mee dat ze met AI waren gemaakt of dat zijn vader ze onder dwang had ingesproken, meldde ANDC. Tegen NH Nieuws benadrukte de 17-jarige wel dat hij voor die verdenking geen bewijs had.

De lezing van de vader

In de memo zegt Ratelband dat zijn kinderen al bij een notaris zijn geweest om het testament te laten openen. Volgens hem kan dat pas als bewezen is dat hij dood is. Weekend schrijft daarnaast, via Headliner, dat hij beweert dat ze hem in een verzorgingstehuis willen laten opnemen en wilsonbekwaam willen laten verklaren. Hoe die memo binnenkwam en waarom hij zelf geld vroeg aan dochter Minou, lees je in ons eerdere stuk 'Ratelband zegt dat zijn kinderen op zijn erfenis jagen, maar zou dochter Minou om €1.000 voor medicijnen hebben gevraagd'.

Nieuw is dat Ratelband via 538 wil blijven communiceren. Dat doet hij volgens Weekblad Party zolang zijn kinderen niet ontdekken waar hij zit. Hij zegt ook dat hij met rust gelaten wil worden:

Ik wil gewoon met rust gelaten worden jongens. - Emile Ratelband in een spraakmemo aan Radio 538, volgens Weekblad Party

De lezing van de zoon

Emilio begrijpt niet waarom zijn vader wel contact zoekt met een radiozender en niet met zijn kinderen, schrijft Weekblad Party. Over het notarisbezoek zegt hij volgens dat blad dat Minou er "zover ik weet" heen ging "om informatie te verzamelen". Volgens Vandaag Inside voegde hij eraan toe dat het niets met geld te maken heeft. Dat zijn vader alle kinderen daarop aanspreekt, noemt hij "heel apart".

Wij missen papa gewoon. Dat we hierop worden aangesproken, dat doet wel pijn. - Emilio Ratelband in Shownieuws, via Weekblad Party

Wat vaststaat en wat niet

Vast staat dat Minou bij een notaris is geweest. Dat zeggen vader en zoon allebei.

Over het doel zijn ze het niet eens. Volgens Emile wilden de kinderen het testament laten openen. Volgens Emilio ging Minou alleen informatie inwinnen.

Dat de memo's echt zijn, zegt Radio 538 na een telefoongesprek. Er is geen onafhankelijke bevestiging.

Waar Ratelband zit, staat niet vast. Het bericht geeft daar geen uitsluitsel over.

Wat mag een notaris een kind vertellen?

Over de inhoud van een testament heel weinig. Een testament kan pas worden ingezien als iemand is overleden, schrijft de notarissenorganisatie NU Notariaat. Zolang iemand leeft, mogen anderen niet weten wat erin staat. Die regels staan in de artikelen 49, 49a en 49b van de Wet op het notarisambt.

Ook in het Centraal Testamentenregister kan een kind niet zomaar kijken. Zolang de maker van het testament leeft, kan alleen hij zelf de registratie opvragen, legt advocatenkantoor Rassers uit. Na een overlijden kan iedereen dat met een afschrift van de overlijdensakte. Zelfs dan geeft het register alleen aan of er een testament is en bij welke notaris het ligt. De inhoud staat er niet in.

Een vraag bij een notaris levert een kind dus geen testament op zolang de vader leeft. Wat er juridisch gebeurt als iemand lang vermist blijft, lees je in ons eerdere stuk over het testament en het rechtsvermoeden van overlijden. Hoe het Ratelband sinds eind vorig jaar verging, staat in 'Het verhaal wordt steeds gekker: "Emile Ratelband verliet Thailand eind 2025 al richting Laos"' en 'Tsjakka!-imperium stort in elkaar: deurwaarder legt beslag op panden Emile Ratelband'.