Turnster Visser na missers op EK met 'ander gevoel' naar WK

JAKARTA (ANP) - Turnster Naomi Visser gaat met een 'ander gevoel' naar de WK in Jakarta. Dat zei ze dinsdag tijdens een persmoment in Rotterdam.

"Bij de EK eerder dit jaar was ik nog niet volledig klaar en volledig fit zoals gehoopt", zegt Visser. "Nu heb ik een langere trainingsperiode gehad die goed heeft uitgepakt. Ik ben een heel stuk verder qua fitheid. Daardoor ga ik nu met een ander gevoel naar de WK. Sinds de Spelen ben ik bezig geweest met een nieuw programma. Het ideale plaatje was dat ik die voor de WK af zou hebben. Op brug is dat gelukt. Daar ben ik blij mee."

Visser (24) turnde eerder dit jaar bij de EK in het Duitse Leipzig de individuele meerkamp- en brugfinale en had daarin kansen, maar kwam in beide finales ten val. "Daar had ik het vlak na de EK wel even moeilijk mee. Zoiets doet echt wel iets met je", zegt Visser nu. "Maar toen ik weer in de turnzaal was, merkte ik snel dat ik alweer gemotiveerd was om verder te gaan. Het heeft dus wel twee kanten."

Sanna Veerman

In Jakarta hoopt Visser op de meerkamp- en brugfinale. "Ik vind het lastig inschatten hoe de concurrentie is, vooral aan brug", zegt ze. "Het is een individueel toernooi en elk land gaat daar anders mee om. We gaan het zien."

De WK vinden van 19 tot 25 oktober plaats. Naast Visser komt ook Sanna Veerman in actie bij de vrouwen.