ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zoon van weggejaagde sjah van Iran wil leidende rol na val regime

Samenleving
door Redactie
zondag, 01 maart 2026 om 7:57
bijgewerkt om zondag, 01 maart 2026 om 8:16
anp010326054 1
Reza Pahlavi, de zoon van de laatste sjah van Iran, ziet voor zichzelf een rol weggelegd als het Iraanse regime ten val komt. Hij schreef in een opiniestuk in de krant The Washington Post dat veel Iraniërs willen dat hij de overgangsperiode gaat leiden. "Ik heb groot respect voor hun moed en ik accepteer hun oproep."
Pahlavi prees de Amerikaanse president Donald Trump en voorspelde dat een democratisch Iran het Midden-Oosten gaat transformeren. "Onze weg vooruit zal transparant zijn: een nieuwe grondwet die wordt opgesteld en goedgekeurd via een referendum, gevolgd door vrije verkiezingen onder internationaal toezicht. Wanneer de Iraniërs stemmen, wordt de overgangsregering ontbonden", schreef de bekende oppositiefiguur, die in ballingschap leeft in de VS.
Reza Pahlavi is de zoon van de laatste vorst van Iran, Mohammad Reza Pahlavi. Diens pro-westerse regime kwam ten val tijdens de Iraanse revolutie van de jaren zeventig en is toen vervangen door een islamitisch bewind.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp280226110 1

Rusland eist stopzetten aanvallen op Iran

gandr-collage (1)

De VS grepen sinds 1945 in in vele tientallen landen. Die landen werden daar zelden beter van

shutterstock_2542537363

Waarom besteden Chinezen zoveel van hun inkomen aan eten?

6B33JFLZURFRRCE5N3CTCXB5XU

Paniek bij CNN: ook daar wordt Trump de baas

ANP-542407646

Nieuwe afslankmiddelen nóg effectiever, maar kan ons lichaam het nog aan?

ANP-49374499 (1)

Koolhydraatarm eten? Doe maar niet, als je tenminste scherp wilt blijven

Loading