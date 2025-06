Zorgbond 'niet rouwig' over val kabinet, geen daadkracht gezien

DEN HAAG (ANP) - Vakbond NU'91 is "niet rouwig" om de val van het kabinet. "Helaas hebben we de afgelopen maanden geen daadkracht gezien op het ministerie van VWS", zegt een woordvoerder van de beroepsorganisatie voor de zorg. "Terwijl de problemen in de zorg ongekend groot zijn. Er moet nu echt wat gebeuren en dat heeft ook dit kabinet niet laten zien."

Volgens de vakbond moet er een kabinet komen met daadkrachtige mensen die de zorg veiligstellen voor de toekomst. Dat er nu in afwachting van nieuwe verkiezingen met een demissionair kabinet waarschijnlijk minder plannen worden uitgevoerd, is volgens de woordvoerder niet heel erg. "Er gebeurde al niet zoveel, dus het zal een continuering zijn van wat we zagen. Ik denk dat het goed is dat er nieuwe verkiezingen komen."