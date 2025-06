Grote zorgen over stilstand na val kabinet

Nederlandse klimaat- en natuurorganisaties vrezen dat klimaatproblemen nog verder worden uitgesteld nu PVV-leider Geert Wilders de stekker uit het kabinet heeft getrokken. Ook bij de provincies en de waterschappen zijn grote zorgen.

"Effectief natuur- en klimaatbeleid heeft daarom nú aandacht nodig. De kabinetsval mag geen stilstand betekenen", zeggen elf organisaties in een gezamenlijke reactie.

De Groene 11

"Het gaat niet goed met de natuur", benadrukken de organisaties die onder de Groene 11 vallen. "We hebben de natuur nodig. We hebben allemaal belang bij schone lucht, gezond drinkwater, en een plek om tot rust te komen."

Onder de Groene 11 vallen Greenpeace, IUCN, IVN, Landschappen.nl, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de natuur- en milieufederaties, Natuurmonumenten, SoortenNL, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging en het Wereldnatuurfonds.

Waterschappen

De val van het kabinet zorgt voor ongewenste vertraging van "grote vraagstukken die niet op uitstel kunnen wachten", aldus de Nederlandse waterschappen. Voorzitter Jeroen Haan van de overkoepelende Unie van Waterschappen noemt als voorbeelden het verbeteren van de waterkwaliteit en waterveiligheid, netcongestie en het oplossen van de stikstofproblematiek. De 21 waterschappen hebben daar dagelijks mee te maken.

"Deze problemen vragen om snelle en geborgde oplossingen", aldus Haan. "De waterschappen gaan nu kijken wat daarvoor nodig is, samen met andere partijen zoals provincies en gemeenten."

Provincie

Ook de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning, Wouter Kolff, maakt zich "grote zorgen" over de stilstand die in Nederland ontstaat door de val van het kabinet. "Een demissionaire fase in ons landsbestuur betekent volledige stilstand terwijl er al veel te weinig beweging was", zegt Kolff, eerder burgemeester van Dordrecht en voorzitter van het Veiligheidsberaad. "Nederland verdient zeker in dit tijdsgewricht een stabiel en daadkrachtig kabinet."

De Zuid-Hollandse commissaris benadrukt dat in zijn provincie "enorme uitdagingen" liggen rond de stikstofaanpak, economie, netcongestie, woningbouw en bereikbaarheid. Nu de PVV uit het kabinet stapt, komen al deze ontwikkelingen waarschijnlijk weer maandenlang stil te liggen. "Daar heb ik grote zorgen over, evenals over de internationale positie en belangen van heel Nederland", aldus Kolff.