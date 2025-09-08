ECONOMIE
Zorgpersoneel moet harder werken na vertrek zzp'ers

Samenleving
door Redactie
maandag, 08 september 2025 om 6:37
bijgewerkt om maandag, 08 september 2025 om 6:56
anp080925041 1
Medewerkers in de zorg hebben het extra druk gekregen doordat de overheid strenger optreedt tegen schijnzelfstandigheid. Ze moeten met minder mensen het werk doen. "De toch al lange wachttijden voor patiënten dreigen daardoor nog langer te worden", waarschuwen onderzoekers van ING Research.
Net als in andere sectoren mogen zorgmedewerkers alleen nog als zzp'er werken wanneer ze volledig zelfstandig zijn. Als dat niet zo is, moeten ze in dienst worden genomen. Volgens ING Research hebben de vertrokken zzp'ers een gat achtergelaten dat "tot nu toe slechts deels is opgevuld door ander flexibel of vast personeel". De overgebleven medewerkers vangen dat op "door meer zorg in minder uren te verlenen".
De ING-onderzoekers becijferen dat bijna een op de tien zorgmedewerkers vorig jaar een zzp'er was. Dat is twee keer zoveel als tien jaar geleden. Sinds vorig jaar daalt het aantal zelfstandige medewerkers in de zorg echter, met name in de thuiszorg. Ongeveer 10.000 zorg-zzp'ers zouden de sector helemaal willen verlaten.
Om daarmee om te gaan, maken zorginstellingen vaker gebruik van technologie. Patiënten worden vaker thuis op afstand in de gaten gehouden, zodat ze minder vaak naar een arts hoeven te gaan. Mantelzorgers helpen bovendien om de zorgmedewerkers te ontlasten.
