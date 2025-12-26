Zo voorkom je een paarse mond en tanden door rode wijn

Een goed glas rode wijn is genieten. Tot je in de spiegel kijkt en ziet dat je glimlach niet misstaat op een Halloweenfeestje. Die paarse mond komt door tannine: een stof uit de schil, pitten en steeltjes van druiven. In rode wijn zit er gemiddeld zes keer zoveel van als in witte wijn. Gezond, zeker, maar esthetisch iets minder. Gelukkig kun je je tanden, lippen en tong wapenen tegen die kleurstof en zelfs weer schoon krijgen als het al te laat is.

Wil je verkleuring voorkomen, poets dan je tanden vlak voordat je begint met drinken. Tannines hechten zich namelijk graag aan tandplak, vooral op kwetsbare plekken. Door vooraf te poetsen en te flossen haal je die plak weg. Maar let op: na het drinken poetsen is geen goed idee. Je tanden zijn dan extra gevoelig. Zie je toch verkleuring? Wrijf je tanden voorzichtig schoon met een servet of keukenpapier. Dat werkt verrassend goed.

Eten is je beste verdediging

Rode wijn vraagt om eten en dat is maar goed ook. Door slim te eten, voorkom je een paarse mond. Eiwitten beschermen je tanden tegen vlekken, dus vrijwel alles wat je eet helpt een beetje.

Denk aan noten en volkoren brood met hummus. Harde kazen zijn extra effectief: ze bevatten veel calcium, dat een beschermend laagje op je tanden legt. Niet voor niets is een kaasplankje zo’n klassieke wijnpartner. Vezelrijke groenten zoals wortels en bloemkool zijn ook ideaal. Ze stimuleren de speekselproductie, die werkt als een natuurlijke scrub voor je tanden.

Witte wijn? Liever niet

Begin je avond liever niet met witte wijn. De zuren daarin kunnen je tandglazuur aantasten, waardoor rode wijn juist makkelijker vlekken achterlaat. Wat wel helpt: bruiswater. Dat spoelt het pigment weg en hydrateert. Spoel het water, als het kan, even rond in je mond voor extra effect.

Ook je lippen kunnen verkleuren. Geef ze daarom een beschermend laagje met vaseline, vette lippenbalsem of lipgloss. Breng dit regelmatig opnieuw aan. En is het toch misgegaan? Een beetje lippenstift doet wonderen.

Met deze tips hoef je dat tweede glas niet meer te laten staan. Proost, zonder paarse glimlach.