De meteorologische zomer van 2026 is officieel achter de rug, en het KNMI heeft de balans opgemaakt: gemiddeld 19,3 graden in De Bilt, bijna een halve graad boven het vorige record uit 2018, een neerslagtekort van 285 millimeter en een plek bij de vijf procent droogste jaren ooit gemeten. De zon was gratis. De rekening niet.

Koeling: de airco draaide overuren

In een gemiddelde zomer telt De Bilt 22 dagen boven de 25 graden en vijf tropische dagen boven de 30 graden. Dit jaar waren dat er 37 en 11. Een vaste split-airco kost in een doorsnee zomer circa 36 tot 72 euro aan stroom, gerekend bij 60 gebruiksdagen en vier uur per dag. Met bijna 70 procent meer zomerse dagen dan normaal loopt die post dit jaar fors op.

Een mobiele airco is nog duurder in gebruik: die verbruikt al gauw 1,2 kWh per uur en kost bij normaal gebruik zo'n 80 euro per zomer. Wie geen airco heeft maar wél een ventilator draaide, merkt weinig op de energierekening. Wie wél koelde, ziet het verschil.

Boodschappen: de oogst van 2026 betaal je in 2027

De EU verlaagde in juli alle oogstprognoses en verwacht voor Nederland 8 procent minder aardappelen per hectare dan in 2025, meldde vakblad Boerderij. Bladgroenten als sla en spinazie zijn het meest gevoelig: bij extreme warmte kunnen de prijzen binnen twee weken verdubbelen. Bij Albert Heijn was een gewone komkommer tijdelijk duurder dan een biologische, zo bleek uit een rondgang van 24Kitchen.

Het doorsnee huishouden geeft volgens ABN AMRO zo'n 585 euro per maand uit aan boodschappen. Rabobank rekent voor heel 2026 nog op een gemiddelde voedselprijsinflatie van ongeveer 1 procent, maar ziet die in 2027 oplopen naar ruim 5 procent. De oogstschade van deze zomer betaal je dus grotendeels volgend jaar aan de kassa. Eerder schreven wij hier uitgebreid over.

Water: sproei, spoel en betaal

Een gemiddeld huishouden verbruikt zo'n 100 kubieke meter drinkwater per jaar en betaalt daarvoor in 2026 gemiddeld 271 euro, aldus drinkwaterkoepel Vewin. In hete zomers schiet het verbruik omhoog door tuinsproeiers, zwembadjes en extra douchen. Tijdens eerdere droogteperiodes maten drinkwaterbedrijven op piekmomenten lokaal tot 70 procent meer verbruik dan normaal.

Bij een meerverbruik van 10 tot 20 kuub (met een tuin al snel haalbaar) komt er 27 tot 54 euro bij op de jaarafrekening. Daarbovenop werd water in 2026 structureel duurder: de kuubprijs steeg met 3,7 procent ten opzichte van 2025

De kleinste posten komen op je rekening. De grootste staat er niet op.

De post die niemand wil zien

Dit is de rekensom die de boodschappenbon overstijgt. Door droogte zakt het grondwater, en bij elke zakking komen houten heipalen droog te staan. Het KCAF telt tussen de 487.000 en 537.000 woningen met verhoogd risico op funderingsschade. Met klimaatverandering loopt dat op richting een miljoen.

De gemiddelde rekening voor funderingsherstel bedraagt 92.000 euro per woning, becijferde de AFM. Een woonverzekering dekt die kosten doorgaans niet, omdat het om geleidelijke schade gaat. En bij verkoop is de klap dubbel: een woning met bekende funderingsschade gaat gemiddeld 12 procent lager van de hand. Meer over paalrot en je verzekering lees je hier.

De totale rekening

De directe meerkosten van deze recordzomer zitten verspreid over tientallen euro's extra aan koeling, tientallen euro's extra aan water, en een boodschappenbon die in het najaar nog doorwerkt via hogere groenteprijzen. Het zijn geen bedragen die een huishouden breken. Maar voor wie op klei- of veengrond woont met een houten paalfundering, kan deze ene zomer het begin zijn van een onverzekerde rekening van tienduizenden euro's.

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