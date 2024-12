SEOUL (ANP/RTR) - Het Zuid-Koreaanse parlement heeft president Yoon Suk-yeol afgezet vanwege het uitroepen van de militaire noodtoestand. Yoon is nu per direct geschorst en wordt vervangen door de premier als interim-president. Het constitutioneel hof heeft nu 180 dagen de tijd om te beslissen of Yoon daadwerkelijk wordt afgezet.