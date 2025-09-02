ECONOMIE
Zwaar getroffen dorpen in Afghanistan nog altijd niet bereikbaar

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 7:24
anp020925056 1
KABUL (ANP/AFP/RTR) - Enkele van de zwaarst getroffen dorpen tijdens de aardbeving in Afghanistan, zijn nog steeds niet bereikbaar. De wegen naar deze plaatsen zijn nog niet toegankelijk, melden VN-medewerkers aan persbureau AFP.
In het getroffen gebied wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de beving zondagavond laat. Die had een kracht van 6.0 en werd gevolgd door meerdere stevige naschokken. Zeker achthonderd mensen zijn omgekomen en enkele duizenden raakten gewond.
Groot-Brittannië heeft noodhulp toegezegd aan Afghanistan. Het land doneert een miljoen pond (bijna 1,2 miljoen euro) aan hulporganisaties van de VN en het Rode Kruis voor medische hulp en noodvoorzieningen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ziet erop toe dat de hulp bij de bevolking terechtkomt en niet bij de Taliban, die het land besturen.
