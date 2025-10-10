ECONOMIE
Zweden investeert honderden miljoenen in antidronesystemen

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 8:52
STOCKHOLM (ANP/RTR) - Zweden gaat meer dan 315 miljoen euro investeren in antidronesystemen, maakte defensieminister Pal Jonson vrijdag bekend. Dat is volgens hem nodig vanwege de groeiende dreiging van luchtovertredingen.
"Recente schendingen en dronewaarnemingen herinneren ons eraan dat dreigingen vanuit de lucht een steeds groter deel uitmaken van moderne oorlogsvoering", aldus Jonson op X. "We moeten ons hiertegen verdedigen." De minister verwijst daarmee onder meer naar drones die vorige maand voor verstoringen zorgden bij het vliegveld van Stockholm.
Het geld wordt onder andere gebruikt voor systemen waarmee drones kunnen worden neergehaald, jachtdrones voor op luchtmachtbases en stoorsensoren. Ook wordt er nog eens ruim 60 miljoen euro geïnvesteerd in het verbeteren van de systemen van JAS 39 Gripen-gevechtsvliegtuigen.
